حماة الوطن يشيد بحزمة القرارات الاجتماعية: تخفف الأعباء عن المواطنين

كتب-عمرو صالح:

رحب حزب حماة الوطن، بحزمة القرارات الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الحزب في بيان له أن القرارات التي شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، تأتي في توقيت مناسب، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد حماة الوطن، بحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، في إطار السعي نحو تخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب المصري.

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