حركة تغييرات بمعاهد مركز البحوث الزراعية

كتب- عمر صالح:

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركات تغييرات بمعاهد مركز البحوث الزراعية، بهدف تجديد الدماء، والدفع بقيادات جديدة لمواصلة العمل، وتحسين وتطوير الأداء.

وشملت القرارات الوزارية التي أصدرها وزير الزراعة، تكليف الدكتور فتح الله حسن فتح الله مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة، للقيام بأعمال رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، فضلا عن تكليف الدكتور يسري عبد القوي شعبان محمد وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية للعمل مديرا لذات المعهد، كما كلف الدكتور حازم محمود سرحان رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية للعمل مديرا لذات المعهد.

وكلف "فاروق" الدكتور السيد شريف عبدالوهاب رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للعمل مديرا لذات المعهد، كما كلف الدكتور ياسر عبده حيمري وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي، للعمل مديرا للمعهد.

وأصدر "فاروق" قرارا وزاريا بتكليف الدكتور ماهر عبدالمنعم محمد المغربي رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، للعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية للإنتاج.

ووجه وزير الزراعة التحية والشكر إلى القيادات السابقة، لما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة، وطالب القيادات الجديدة ببذل المزيد من الجهد لتطوير وتحسين الأداء.

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