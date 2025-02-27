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اليوم.. وزارة الثقافة تناقش "أم كلثوم ذاكرة أمة وتاريخ شعب" بملتقى الهناجر الثقافي

03:00 ص الخميس 27 فبراير 2025

أم كلثوم ذاكرة أمة وتاريخ شعب

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كتبت- منال الجيوشي
في إطار احتفال وزارة الثقافة بعام كوكب الشرق أم كلثوم، ومرور ٥٠ عاما على رحيلها، يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "أم كلثوم ذاكرة أمة وتاريخ شعب"، في السابعة مساء اليوم الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور

يتحدث في الملتقى الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، الأستاذة الدكتورة سالي جاد وكيل كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن رئيس قسم النقد الفني بأكاديمية الفنون، المؤرخ والناقد الفني هيثم أبو زيد، الكاتبة الصحفية والقاصة سمية عبد المنعم مدير تحرير جريدة الوفد، الدكتورة إيناس فؤاد رئيس مؤسسة عظيمات مصر والوطن العربي للتنمية المستدامة

وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية، تقدمها فرقة عشاق النغم، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار .

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أم كلثوم وزارة الثقافة ملتقى الهناجر الثقافي
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