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الأرصاد: شبورة مائية وأمطار خفيفة بهذه المناطق خلال الـ6 أيام المقبلة

09:00 ص الخميس 27 فبراير 2025
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من اليوم الخميس 27 فبراير وحتى الثلاثاء 4 مارس في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن هناك شبورة مائية صباحية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يستمر معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يوم السبت المقبل الموافق 1 مارس.

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