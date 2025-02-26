برلماني يشيد بجهود مصر في صفقة تبادل الأسرى

كتب- نشأت علي:

أشاد عضو مجلس الشيوخ المصري، الدكتور ياسر الهضيبي، بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح الهضيبي أن هذا الدور يعكس التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية وحرصها على تخفيف معاناة الأسرى، مشيراً إلى أن مصر عملت على تذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى.

وأكد الهضيبي أن جهود مصر لا تقتصر على تبادل الأسرى، بل تشمل أيضاً العمل على وقف دائم لإطلاق النار، ورفض تهجير الفلسطينيين، ودعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وشدد الهضيبي على أن مصر تولي اهتماماً خاصاً بإعادة إعمار غزة، وتعمل على تنفيذ مشاريع تنموية دون تهجير سكانها.

وأكد الهضيبي أن مصر ستواصل دورها الريادي في دعم الحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

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