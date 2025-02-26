أستاذ تمويل: تكلفة الحماية الاجتماعية بالموازنة ارتفعت لـ636 مليار جنيه

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة المصرية تتحرك بسرعة لتنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الحزم تتزايد عامًا بعد آخر.

وخلال مداخلة له على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح إبراهيم أن تكلفة البعد الاجتماعي في الحزمة بلغ 529 مليار جنيه في العام الماضي، بينما ارتفع إلى 636 مليار جنيه في العام الحالي، مما يعكس زيادة مطردة في حجم الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف إبراهيم أن حزمة المرتبات والأجور والمعاشات قد تشهد زيادة تصل إلى 85 مليار جنيه، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية تنمو بوتيرة أسرع من زيادة الموازنة العامة كرقم إجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزامها بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك مستوى عاليًا من الشفافية والمصارحة من جانب الحكومة في تعاملها مع المواطنين، حيث يستمع رئيس مجلس الوزراء إلى جميع التساؤلات والملاحظات التي تخص المجتمع.

وأضاف أن الحكومة لا تقتصر جهودها على الجانب الاجتماعي فقط، بل تمتد لتشمل دعم قطاع الصحة، وهو ما يعتبر تطورًا إيجابيًا في سياسات الدعم.

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