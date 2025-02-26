أحمد موسى: أتوبيس سياحي فاخر بتصنيع مصري ينافس العالمية

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي أحمد موسى بزيارة رئيس الوزراء لشركة النصر التي تعمل على إنتاج أتوبيس سياحي فاخر، واصفًا إياه بنموذج مذهل يعكس براعة الصناعة المصرية في التصميم والتجهيزات.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد أن هذا الأتوبيس يتمتع بمواصفات عالمية تشمل أعلى معايير الأمان والرفاهية، مثل شاشات فردية لكل راكب، ومقاعد مريحة موزعة على ثلاثة صفوف، وحمام مجهز، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز النقل السياحي في مصر.

وأضاف موسى أن هذا المنتج يجسد رؤية مصر لتطوير السياحة من خلال صناعة محلية بجودة تنافس كبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الأتوبيس تصل حاليًا إلى 50%، مع خطط حكومية لرفعها إلى 100% في المستقبل القريب، لدعم استراتيجية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني.

وأعرب عن فخره بقدرات الشركات المصرية، قائلاً: "لدينا أتوبيسات تعمل في لندن، وعقول وإمكانيات قادرة على المنافسة عالميًا بدعم الدولة".

واختتم بأن مصر تشهد انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة، مضيفًا: "نقترب من مرحلة حاسمة، والصناعة المصرية تعود بقوة لتأخذ مكانتها على الساحة الدولية"، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الإنتاج المحلي.

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