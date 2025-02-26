متحدث الوزراء: الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الجديدة يبلغ 40 مليار جنيه

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الجديدة يبلغ 40 مليار جنيه، بينما الشق الثاني من الحزمة يبلغ نحو 85 مليار جنيه

في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، شدد الحمصاني على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر، مشيرًا إلى أن هذا الملف يخضع لمتابعة دورية من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأوضح الحمصاني أن وزير التموين أشار إلى امتداد المخزون لفترات طويلة تصل في بعض السلع إلى عام كامل، مما يعزز الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مطمئنًا المواطنين بأن هناك وفرة في المنتجات الضرورية.

وأشار إلى انتشار معارض "أهلا رمضان" في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب معارض اليوم الواحد، التي تقدم السلع بأسعار مناسبة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع اقتراب الشهر الكريم.

وأكد الحمصاني على التنسيق المستمر بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع في الأسواق، بهدف ضبط الأسعار ومنع أي تقلبات قد تؤثر على المستهلكين.

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