مدبولي: مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، أن التصرفات الأحادية لإثيوبيا في بناء سد النهضة تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة من دول حوض النيل، لكنها ترفض أي إجراءات أحادية الجانب قد تهدد أمنها المائي.

وأشار مدبولي إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات الكبرى لتقليل الفاقد من مياه النيل، مؤكدًا أن مناسيب بحيرة السد العالي لم تتأثر حتى الآن رغم انتهاء إثيوبيا من عملية الملء الثالث لسد النهضة.

وحذر رئيس الوزراء من أن الجفاف الممتد الذي تشهده المنطقة يمثل خطورة كبيرة على الأمن المائي لمصر، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد مدبولي أن مصر تتابع باهتمام بالغ كل التطورات في حوض النيل، ولن تسمح بحدوث أي مستوى من التهديد المائي الذي قد يؤثر على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وقال: "نحتفظ بكل الإجراءات التي تحفظ حقوق مصر المائية، وسنعمل على حماية هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة".

واختتم رئيس الوزراء بأن مصر ستواصل دعم التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل، مع الحفاظ على حقوقها المائية التي تعد شريان الحياة للشعب المصري.

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