"الأورمان": تسليم 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

كتب- أحمد الجندي:

نجحت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي فى دعم عدد (215) ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال توزيع عدد (215) ألف مشروع تمكين اقتصادي تنوع ما بين محلات تجارية وأكشاك وورش نجارة او حياكة أو حدادة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية، وذلك منذ بداية عمل الجمعية إلى الآن.

وبحسب بيان، جاء ذلك تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ،ليكون هناك دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأوضح "فؤاد" أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تستقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفيذها للمحتاج على الوجه الذي يمنحه كل وسائل العمل ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.