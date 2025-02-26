كجوك: تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة تصل لـ 40 مليار جنيه

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة في العام المالي الحالي ستتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه، حسب الكميات والأعداد المستهدفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأشار "كجوك" إلى أن العام المقبل سيشهد زيادة في تكاليف الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى زيادة تكلفة برنامج تكافل وكرامة، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لهذه البنود إلى 200 مليار جنيه.

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