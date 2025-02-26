وزير المالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة لـألف جنيه بدءا من يوليو المقبل

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن حزم الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها تتضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو المقبل، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه.

وأوضح "كجوك" أن تكلفة حزم الحماية الاجتماعية هذا العام تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه في العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف لدعم الفئات المستحقة وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

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