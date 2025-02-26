أول تعليق من رئيس الوزراء على واقعة منصة 'FBC' الوهمية

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على واقعة نصب منصة "FBC" الإلكترونية الوهمية، مؤكدًا أن الأرقام التي تم الإعلان عنها بشأن المبالغ المالية التي خسرها المواطنون غير واقعية.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، أوضح مدبولي أن الحديث عن خسارة 6 مليارات دولار من خلال مشاركة مليون مواطن في المنصة غير صحيح بالمرة، قائلًا: "لو افترضنا أن كل فرد من المليون مواطن استثمر 6 آلاف دولار، فلن نصل إلى هذا الرقم"، مشددًا على أن الأرقام المذكورة مبالغ فيها ولا تعكس الواقع.

وأرجع رئيس الوزراء سبب إقبال المواطنين على مثل هذه التطبيقات الوهمية إلى الطمع في الربح السريع، مشيرًا إلى أن هذه المنصات تعد مستخدميها بعوائد خيالية وغير منطقية.

وتساءل: "أي نشاط استثماري يمكن أن يحقق ربحًا بنسبة 100% خلال شهر؟! يجب على المواطن أن يعقل الأمور ويتحرى الدقة قبل الانخراط في مثل هذه التطبيقات الوهمية".

وأكد مدبولي على ضرورة أن يتحلى المواطنون بالحذر والوعي عند التعامل مع المنصات الإلكترونية، خاصة تلك التي تعد بمكاسب سريعة وغير واقعية، داعيًا إلى ضرورة التعامل مع الجهات الرسمية والمعتمدة عند التفكير في أي استثمارات، تجنبًا للوقوع في فخ النصب والاحتيال..

وأكد مدبولي أن وزارة الداخلية أعلنت أن إجمالي المبالغ المرتبطة بوقائع حالات النصب الإلكتروني لا تتعدى الـ 2 مليون جنيه.

اقرأ أيضاً:

الرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التعليم.. وبيان مهم بالتفاصيل



طلب إحاطة بالبرلمان بشأن سوء الخدمات والترهل الإداري بمطار القاهرة الدولي



