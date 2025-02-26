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مدبولي: زيادة المعاشات والمرتبات بدءًا من يوليو القادم

07:21 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم زيادة المعاشات والأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7 آلاف جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

و أكد " مدبولي" أن هناك حزمة من العلاوات ستضاف إلى المرتبات، بحيث تكون أقل قيمة لزيادة المرتب للمستفيدين من الدرجة الأدنى هي 1100 جنيه، بالإضافة إلى العلاوات الأخرى التي يحصل عليها العاملون.

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