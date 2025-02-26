وزير المالية :زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% في هذا الموعد

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية للسياسات المالية، إن أكثر من 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" ستشهد زيادة في قيمة الدعم النقدي بنسبة 25%، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعد خطوة جيدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأضاف "كجوك" أن قطاع الصحة يحظى بأولوية كبرى في خطط الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزير الصحة لبحث الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، والتي بلغت 60 ألف حالة، مؤكدًا أن المنظومة الصحية لديها القدرة على التعامل مع هذه الحالات بكفاءة.

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