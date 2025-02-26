فايز فرحات: تحركات إسرائيلية لفرض واقع ميداني يُقوّض إقامة دولة فلسطينية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام والمحلل السياسي، أن الدولة المصرية تعمل بجد لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتزامن مع مساعٍ دبلوماسية وسياسية مكثفة لتعزيز موقف دولي موحد يدعم القضية الفلسطينية.

في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أوضح أن مصر تسعى للحفاظ على مشروع إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن هذا الحق الجوهري للشعب الفلسطيني يظل محورًا أساسيًا في تحركاتها.

وأضاف فرحات أن الشهور الماضية شهدت نجاحًا دبلوماسيًا تمثل في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن استمرار هذا الإنجاز يتطلب تضافر المواقف الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك تحركات إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع ميداني يُقوّض فكرة التسوية السياسية، من خلال خلق انطباع دولي بأن إقامة دولة فلسطينية أصبحت غير ممكنة، وهو ما يضع تحديًا كبيرًا أمام الجهود المصرية والدولية.

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