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شبورة كثيفة صباحا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الخميس

09:00 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الشبورة المائية الكثيفة

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كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 27 فبراير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن يسود غداً طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كما أن هناك نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

درجات الحرارة العظمي غداً الخميس

- القاهرة الكبرى: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

  • جنوب الصعيد: 26 درجة مئوية.

طقس الخميسالخميس

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