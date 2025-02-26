وزير الكهرباء: محطة الضبعة نموذج يُحتذى للتعاون والشراكة

كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة النووية تُعد أحد العوامل الرئيسية لدعم التحول نحو مستقبل مستدام، ليس فقط لكونها مصدرًا آمنًا وموثوقًا للطاقة النظيفة، ولكن أيضًا بفضل تطبيقاتها المتعددة في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعة، والبحث العلمي.

وأضاف "عصمت"، في كلمته خلال افتتاح منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد دويدار، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل العمل الدؤوب لتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها بما يضمن الاستدامة ويحقق أهداف التنمية الشاملة.

الطاقة النووية تُشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الدولة في قطاع الطاقة

وأوضح وزير الكهرباء، أن الطاقة النووية تُشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الدولة في قطاع الطاقة، مما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.

وأشار الدكتور عصمت، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة تاريخية للاستفادة من أحدث التقنيات النووية، ويعكس العلاقات الوثيقة بين مصر وروسيا، إذ يتم تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الدولية بالتعاون مع شركاء عالميين، ليصبح نموذجًا يُحتذى به في التعاون والشراكة وتوطين التكنولوجيا.

المنتدى منصةً لتبادل الأفكار والخبرات بين الأجيال

وأكد الوزير، أن المنتدى يُعد منصةً لتبادل الأفكار والخبرات بين الأجيال، كما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب لتطلعات مستقبلية ريادية في الصناعة النووية.

الالتزام بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز التعاون الدولي

في ختام كلمته، شدد الدكتور عصمت على أن استضافة مصر لمنتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة تأتي في إطار استراتيجية الدولة، ووفق التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، حيث تلعب الطاقة النووية دورًا محوريًا في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

كما أكد التزام الدولة بدعم جهود تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في القطاع النووي، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وهو ما يعكسه المنتدى بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، ودعا المشاركين إلى استثمار هذه الفرصة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للطاقة النووية.

تفاصيل المنتدى وجدول أعماله

يُذكر أن منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة 2025 يُعد منصة عالمية لتعزيز دور الشباب في الابتكار النووي، وتستضيفه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة الذرية "روساتوم"، ويستمر لمدة يومين بمكتبة الإسكندرية.

ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الطاقة النووية، إضافة إلى عدد من الباحثين الشباب من مختلف دول العالم، ويهدف لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النووية، ومناقشة أحدث الابتكارات والتطورات في هذا المجال، ودوره في التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

ويُعقد المنتدى بمشاركة ممثلين عن هيئة "روساتوم" الروسية، والاتحاد الدولي للشباب النووي، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.

اقرأ أيضا:

إزالة فورية لمخالفات البناء.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن رمضان

مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو

"حد يتصل بالسفارة" ريهام سعيد تستغيث بجمهورها بعد توقيفها بمطار بيروت

بعد انتهاء الحكومة من إعدادها.. ماذا قال السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية؟

ارتفاع الحرارة تدريجياً.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس بأول أيام رمضان