تفاصيل اجتماع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوفد نقابة المحامين

كتب- عمرو صالح:

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدا من نقابة المحامين يضم الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، في إطار السعي لتعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة.

وبحسب بيان التنسيقية تطرق اللقاء إلى ضرورة دراسة عقد برتوكول تعاون متكامل يهدف إلى رسم خارطة طريق مشتركة لتطوير الأنشطة السياسية وتنمية القدرات الشبابية لشباب المحامين، كما تم التباحث في سُبل الاستفادة من القدرات التدريبية المتاحة لأعضاء التنسيقية، مما يتيح لهم المساهمة في صناعة مهارات تساهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق التميز في العمل العام لدى شباب المحامين.

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لمحاور التعاون والتكامل، بما يشمل تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل تدريبية ودورات تأهيلية متخصصة.

وأعرب نقيب المحامين عن تقديره البالغ باسم جموع المحامين المصريين للجهود التي بذلتها التنسيقية وأعضائها، كما أشاد الوفد بالمبادرات المشتركة والتي تُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل واعد يعزز من قدرات الشباب.

وفي الختام، تم الاتفاق على آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في رفع مستوى الأداء العام وتنمية العلاقات المؤسسية بشكل دائم.

حضر اللقاء من أعضاء التنسيقية النائب أكمل نجاتي ، عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب و دينا المقدم، والمهندس أحمد حشيش و محمد عبد الله، و زكى القاضى، ونيفين اسكندر، وشيماء الاشقر وهند رحومة، ومحمد البطران وأحمد عبد العزيز وحامد محمد.

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