لمكة والكعبة.. رئيس وكالة الفضاء يستعرض أول صور ملتقطة من القمر الصناعي المصري- صور

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كتب- عمر صبري:

استعرض الدكتور شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء، أول صور تم التقاطها من القمر الصناعي وكانت لمكة المكرمة والتي أوضحت مكة المكرمة وبرج الساعة.

وذكر صدقي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مؤتمر وكالة الفضاء المصرية نيو سبيس أفريقيا 2025، أن أول صورة التقطت للقمر المصري مصر سات 2 كانت لمكة المكرمة، موضحًا أن القمر يقع على ارتفاع 614 كيلو متر فوق سطح الأرض ويستطيع إرسال صور بدقة وتفاصيل واضحة.

كما استعرض صدقي عشرات الصور من الأقمار الصناعية التي تم التقطاها والفوائد المرتقبة منها.

وقال إنه من المقرر إطلاق قمر من طراز نانو سات لدراسة الغلاف الجوي والتغيرات المناخية أخر عام 2025.

وأعلن أن إجراءات اختبارات القمر البحريني منذر في مصر نظرا لأنها محطة اختبارات وكالة الفضاء دولية ومعترف بها عالميا.

وأشار إلى وجود محطة أرضية لمتابعة الأقمار الصناعية بالإضافة إلى معمل محاكاة لمتابعة تحكم القمر والتحقق من أن تصميم القمر الصناعي جيد.

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