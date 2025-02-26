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أشرف العربي رئيساً للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام

03:33 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الدكتور أشرف العربى

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كتب-عمرو صالح:
أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة الدكتور أشرف العربي عميد معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق.

وبحسب بيان الهيئة يضم المجلس نخبةً من الخبراء والشخصيات البارزة في الاقتصاد والقانون والإعلام.
وأوضح البيان أن رئيس وأعضاء المجلس الإستشاري الجديد يعملون بشكل تطوعي، ولا يتقاضون أية رواتب أو مكافآت مالية.

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أشرف العربي المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام
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