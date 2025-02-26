اكسترا نيوز: وصول 249 شاحنة جديدة لمعبري العوجة وكرم أبوسالم

كتب-عمرو صالح:

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها بدخول 249 شاحنة مساعدات من بينها 4 شاحنات غاز و10 شاحنات سولار إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

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