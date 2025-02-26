إعلان

استشهاد 27 فلسطينيًا في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة

02:30 م الأربعاء 26 فبراير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


ذكرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين بالضفة الغربية، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ37 على التوالي أدى لاستشهاد 27 فلسطينيًا وتهجير الآلاف.

وأضافت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 120 منزلًا كليًا وعشرات المنازل جزئيًا.

ويمارس الاحتلال تهجيرًا ممنهجًا تجاه الفلسطينيين في الضفة، إذ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين و طولكرم ونور شمس بالضفة.

وقال كاتس إنه لن يسمح لسكان تلك المخيمات بالعودة إليها، حيث أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للبقاء فترة أطول في مخيمات الضفة في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

وشهدت الضفة الغربية تصعيدًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية غير مسبوق، حيث أعلن جيش الاحتلال استخدام الدبابات لأول مرة منذ 23 عامًا منذ عملية "السور الواقي" عام 2002 في محيط مدينة جنين بالضفة.

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بقوة من 3 دبابات إلى منطقة جنين بالضفة، موضحًا أن قرار استخدام الدبابات في معارك شمالي الضفة جاء بسبب ضغوط مارستها القيادة السياسية عليه برغم عدم وجود الحاجة المهنية لهذا القرار وكذلك لتجنب الاضطرابات في الضفة، حسبما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال الناطق باسم القوى الوطنية والشعبية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم 26 مبنى سكنيًا في المخيم.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم 100 شقة سكنية، وحرق 10 منازل ودمر 300 محل تجاري منذ بدء الاجتياح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي مدينة جنين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
فورد الأمريكية تعلن وقف بيع سياراتها في السوق المصري
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)