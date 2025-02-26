استشهاد 27 فلسطينيًا في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة

وكالات



ذكرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين بالضفة الغربية، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ37 على التوالي أدى لاستشهاد 27 فلسطينيًا وتهجير الآلاف.

وأضافت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 120 منزلًا كليًا وعشرات المنازل جزئيًا.

ويمارس الاحتلال تهجيرًا ممنهجًا تجاه الفلسطينيين في الضفة، إذ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين و طولكرم ونور شمس بالضفة.

وقال كاتس إنه لن يسمح لسكان تلك المخيمات بالعودة إليها، حيث أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للبقاء فترة أطول في مخيمات الضفة في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

وشهدت الضفة الغربية تصعيدًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية غير مسبوق، حيث أعلن جيش الاحتلال استخدام الدبابات لأول مرة منذ 23 عامًا منذ عملية "السور الواقي" عام 2002 في محيط مدينة جنين بالضفة.

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بقوة من 3 دبابات إلى منطقة جنين بالضفة، موضحًا أن قرار استخدام الدبابات في معارك شمالي الضفة جاء بسبب ضغوط مارستها القيادة السياسية عليه برغم عدم وجود الحاجة المهنية لهذا القرار وكذلك لتجنب الاضطرابات في الضفة، حسبما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال الناطق باسم القوى الوطنية والشعبية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم 26 مبنى سكنيًا في المخيم.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم 100 شقة سكنية، وحرق 10 منازل ودمر 300 محل تجاري منذ بدء الاجتياح.