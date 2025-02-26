غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي لمواجهة تهجير الفلسطينيين في غزة ودعم صمودهم

كتب- محمد نصار:

تنطلق غدًا الخميس فعاليات المؤتمر الدولي لرفض التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، بتنظيم من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.

أهداف المؤتمر

يشارك في المؤتمر 80 شخصية من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، لبحث سبل التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.

المحاور الرئيسية للمؤتمر

1- الدعم الإنساني وتعزيز صمود الفلسطينيين

- ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

- تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، خاصة الأونروا، في دعم السكان الفلسطينيين.

2- المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية

-تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات.

- دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين.

3- إعادة إعمار غزة والتصدي للتدمير الممنهج

- دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة.

- مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض سبل العيش ومنع وصول المساعدات.

4- حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال

- التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967.

- ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

ويدعو المؤتمر إلى تحرك دولي عاجل لمناهضة التهجير القسري ورفض جميع أشكال التطهير العرقي، مع التأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

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