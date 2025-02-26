"حد يتصل بالسفارة" ريهام سعيد تستغيث بجمهورها بعد توقيفها بمطار بيروت

كتب- عمرو صالح:

استغاثت الإعلامية ريهام سعيد بجمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل مع السفارة المصرية في بيروت لتمكينها من حضور جلسة محاكمة طبيب التجميل نادر صعب الذي كانت قد اتهمته بتشويه مظهرها العام خلال خضوعها لعملية تجميل لديه. بحسب ما قالت.

وكتبت ريهام سعيد في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: من فضلكوا حد يتصل بالسفارة المصرية نادر صعب استخدم نفوذه وموقفني في المطار وأنا جايه أحضر الجلسة.. أنا مبخافش يا نادر ويا رب تيجي تحضر المحاكمات في مصر زي ما باجي أنا لبنان مهما تعمل انت دكتور شوهتني وأخطأت طبيا.

وتعود القصة ليناير 2024 عندما خرجت ريهام سعيد وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام: أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.. أنا هرفع عليك قضية عشان أنت بتأذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور.

وفي سياق متصل خرج نادر صعب ورد عليها قائلا: جتلي من 10 أشهر لإجراء عملية شد الوجه والتخلص من مشاكل كانت بتعاني منها بسبب عمليات سابقة.. أجريت العملية وأنا راضي عنها بعد ما شوفتها في عدد من المقابلات التليفزيونية ودي من أجمل النتائج اللي أي ست ممكن تحصل عليها من عملية شد الوجه ومعرفش منين التشوهات اللي بتتكلم عنها، ومدفعتش فلوس العملية كاملة.

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