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اليوم.. انطلاق منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة بالإسكندرية

12:01 م الأربعاء 26 فبراير 2025

مكتبة الإسكندرية

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كتب- محمد صلاح:

انطلقت منذ قليل، فاعليات منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة الذرية "روساتوم".

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار التعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبين شركة روساتوم الروسية لتنفيذ محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح وفي ضوء أهمية التقنيات النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق القبول المجتمعي للمشروع والتعريف به محليا ودوليا.

ويتضمن المنتدى حلقات نقاشية حول أهمية المشروع النووي المصري ومبادئ الطاقة النووية بين الخبراء والأجيال الشابة من مصر وجميع انحاء العالم كما سيتم مناقشة دور التقنيات النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يجمع المنتدى أكثر من 300 من المهنيين الشباب والطلاب والقادة العالميين من مختلف البلدان لمناقشة مستقبل التكنولوجيا النووية الخضراء بشكل مشترك. ويهدف المنتدى إلى زيادة تقدير أهمية التكنولوجيا النووية في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما سيوفر المنتدى منصة للطلاب والقادة الشباب لتقديم بحوث مبتكرة ومناقشة الفرص الوظيفية والمشاركة في ورش عمل حول التحول إلى الطاقة الخضراء والطاقة المستدامة.

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مكتبة الإسكندرية منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية الإسكندرية
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