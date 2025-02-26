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"الجمال" رئيسا للحدائق المتخصصة بالقاهرة.. و"فتحي" لمواقف الأقاليم

12:00 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الدكتور إبراهيم صابر

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كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتولي اللواء هشام الجمال، العمل رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.

كما أصدر محافظ القاهرة، قرارًا بتولي اللواء محمد فتحي العمل مديرًا لمواقف الأقاليم القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار محافظة القاهرة في الدفع بالكفاءات في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.


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الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللواء هشام الجمال مشروع الحدائق المتخصصة
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