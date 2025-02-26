ارتفاع الحرارة تدريجياً.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس بأول أيام رمضان

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 3 مارس 2025، وذلك على كافة الأنحاء.

ويبدأ شهر رمضان الكريم فلكياً يوم السبت المقبل 1 مارس 2025.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد في بيان صحفي، أنه من المقرر يسود خلال هذه الفترة (الأربعاء حتى الإثنين) ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين (3:4) درجات.

وأضافت الهيئة: يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الأربعاء:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس الخميس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الجمعة والسبت:

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الأحد والإثنين:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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