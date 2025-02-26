نشرة التوك شو| بشرى بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.. ونهاية الموجة الباردة في هذا الموعد

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير السياحة: ميزانية الدولة لن تتحمل أعباءً إضافية بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن جميع الجهات المعنية تعمل على تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بما يليق بمكانة مصر العالمية

خلال ساعات.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن حزمة الحماية الاجتماعية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر مستجدات مناقشة الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تعكف الحكومة على إعدادها قبل شهر رمضان الكريم.

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول تأثير التبرج على صحة الصيام، موضحًا أن التبرج من الذنوب، لكنه لا يُبطل الصيام ولا يؤثر عليه بشكل مباشر.

الأرصاد: الليلة الماضية الأشد برودة منذ بداية شتاء 2025

شفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام الموجة الباردة التي شهدتها البلاد، مشيرة إلى أن الليلة الماضية كانت الأشد برودة منذ بداية شتاء 2025

عالم أزهري: المراهنات حرام لـ"مفاسدها الاجتماعية"

كد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الأزهر الشريف أصدر بيانًا يُحرم فيه جميع أشكال المراهنات، ومنها التوقعات على نتائج مباريات كرة القدم، معتبرًا ذلك نوعًا من القمار المحرم شرعًا