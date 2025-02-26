خبير سياسي: التدخلات الخارجية سبب رئيسي في أزمة السودان

قال الخبير السياسي، محمد صادق، إنه على مدى أكثر من عام ونصف يشهد السودان صراعات تفاقمت بتدخلات خارجية وارتباطات دولية معقدة أفضت إلى إنشاء تحالفات سياسية جديدة وسط انقسامات حادة، مضيفا أن هذه الأزمة لم تنفصل عن ولاءات غير وطنية لبعض القوى، خاصة مع تضارب مصالح قوى غربية ودول إقليمية.

وأضاف صادق، أن قوات الدعم السريع باتت ركيزة أساسية للخلاف، وأن تحالفات سرية جمعت تنسيقية "تقدم" مع هذه القوات بدعم بعض من دول غربية وعربية، وعزز ذلك خيار البعض بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع في محاولة لإضعاف الحكومة السودانية المتمركزة في بورتسودان إلا أن الخسائر العسكرية المتلاحقة لـ الدعم السريع لا سيما في الخرطوم جعلت استمرار الرهان عليه صعبا بالنسبة للجهات الخارجية الداعمة له، إذ برزت فكرة استقطاب بديل جديد لم يتم توريطه.

وتابع صادق، أنه جاء الإعلان عن تحالف «صمود» في 11 فبراير كخطوة مفصلية عقب قرار تنسيقية "تقدم" حل نفسها، ويرأس هذا التحالف الجديد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الذي اُعتبر آنذاك وجه السودان المدني حين تولى رئاسة الحكومة الانتقالية في 2019 إلا أن حكومته لم تحقق إنجازات تُذكر، كما أن ارتباطاته الخارجية مع بعض العواصم الغربية والإقليمية أدت إلى الخلاف مع المكون العسكري، ما فاقم الفجوة بين القوى السياسية.

وأكد صادق أن الدول الداعمة لتحالف "تقدم" خاصة بعض من الدول العربية وفرنسا وأمريكا الذين يدعمون الانقسام لتحالفين، أحدهم يعمل على تشكيل حكومة موازية بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، والتحالف الآخر «صمود» الذي يعمل على تشكيل كيان سياسي بعيدًا عن الدعم السريع، تحسبًا لخسارة القوات المتمردة للأراضي المسيطرة عليها خاصة بعد تقدم القوات المسلحة في الشهور الماضية.

وأوضح صادق، أن تنسيقية "تقدم" شهدت انشقاقا حادا، فانقسمت الكتل المنضوية تحت لوائها لجناحين، الأول اختار المضي مع حمدوك في تحالف «صمود»، والثاني تبنى خيار تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم الرسيع" تحت اسم تحالف السودان التأسيسي، مشيرا إلى أن الانقسامات برزت في اجتماع قيادي في "عنتيبي الأوغندية" نهاية ديسمبر الماضي حين اقترحت بعض فصائل الجبهة الثورية تأسيس حكومة بديلة لنزع الشرعية عن حكومة بورتسودان الذي أدى لتصادم في وجهات النظر، وأفضى في النهاية إلى حل التنسيقية القديمة وإعلان تحالفين جديدين.

وألمح صادق إلى أن القوى المنضوية تحت راية تحالف السودان التأسيسي تتجه لـ توقيع ميثاق تأسيسي في نيروبي لإنشاء ما سمته حكومة السلام والوحدة، ويضم هذا المشروع أحزابا سياسية وحركات مسلحة ومنظمات مدنية وإدارات أهلية، إضافة إلى قوات الدعم السريع، إذ يهدف التحالف للتأكيد على بطلان شرعية حكومة بورتسودان، في سعي لإبراز نفسه ممثلاً وطنياً قادراً على توحيد البلاد.

ونوه بأن الدعم الدولي لعب دورا في تأجيج الخلافات الداخلية، فـ حمدوك الذي أمضى سنوات طويلة في كل من بريطانيا وأمريكا، واتصل بالغرب أثناء عمله في منظمات دولية مثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمعهد الدولي للديمقراطية، جرى تقديمه بوصفه شريكا مدنيا للمرحلة الانتقالية، لكن هذا الدعم انقلب عند ظهور تحالفات سرية مع قوات الدعم السريع المدعومة أيضاً من أطراف خارجية، ونتيجة لذلك، أصبح حمدوك في نظر البعض مسؤولاً عن ترسيخ الشقاق داخل قوى الثورة بدلا من رص صفوفها ضد العنف وإراقة الدماء.

وأشار إلى أن التحالف المدني الديمقراطي "صمود" أعلن مؤخراً تلبية دعوة للاجتماع مع الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى ومنظمة الإيقاد في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا للتشاور حول إنهاء الحرب، إذ يتكون هذا التحالف من 13 تنظيما من بينها حزبي الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحركة الشعبية إضافة إلى كيانات مهنية ومدنية، موضحا أن هذه التحالفات تعكس استمرار فشل القوى المدنية في توحيد الصف ووقف الحرب منذ سقوط نظام المؤتمر الوطني 2019، ويؤكد أنّ ما يثير الريبة هو تركيز بعض القوى على تشكيل تحالفات بديلة أو حكومات موازية بدلا من توحيد الرؤية حول كيفية إنهاء النزاع.

ولفت إلى أن "صمود" لم يقدم بعد رؤية لإنهاء الحرب أو برنامجا بل اكتفى بتصريحات لا تسلم بشرعية مؤسسات الدولة الرسمية وتتعامل معها كخصم سياسي، ويضاف إلى ذلك شكوك متزايدة حول مدى ولاء بعض المكونات الوطنية، مع ما يحكى عن تدخلات خارجية تزيد من نار الانقسام، لافتا إلى أن المشهد السوداني يبدو أكثر تعقيداً مما كان عليه؛ إذ ولدت التدخلات الدولية والإقليمية تحالفات جديدة وانشقاقات متجددة، بينما يواجه المدنيون والعسكريون طريقاً مسدوداً نحو تسوية حقيقية، مشيرًا إلى أنه بينما تتصارع القوى السياسية على شرعية الحكم يظل الحل النهائي معتمداً على مدى استعدادها للتفاهم الداخلي بعيداً عن الوصايات الخارجية التي عمقت من أزمة البلاد.