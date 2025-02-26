"الصحة" توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف خلال نزلات البرد

كتب- أحمد جمعة:

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد نتيجة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، مما يدفع الكثيرين لاستخدام بخاخات الأنف لتخفيف الاحتقان وتحسين التنفس.

وفي هذا السياق، قدمت وزارة الصحة والسكان دليلاً مبسطًا حول الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف لضمان فعاليته وتجنب أي آثار جانبية.

وأوضحت الوزارة، عبر منشور توعوي، أن الخطوات الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف تشمل تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي، وغسل اليدين جيدًا ثم تجفيفهما.

كما شددت على أهمية إغلاق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق، ثم وضع فتحة البخاخ في الفتحة الأخرى، والضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.

وأكدت الوزارة أن اتباع هذه الخطوات يسهم في تحقيق أقصى استفادة من بخاخ الأنف، ما يساعد على تخفيف الاحتقان وتحسين عملية التنفس، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يشهد زيادة في انتشار الفيروسات التنفسية.