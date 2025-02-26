قصور الثقافة تقدم أكثر من 4640 فعالية ثقافية وفنية في رمضان.. تعرف على البرنامج

كتب- محمد شاكر:

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام 2025م – 1446هـ، والذي تُنظمه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، بالقاهرة والمحافظات والموجهة إلى مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، من خلال عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تُنفذ خلال الشهر الكريم، تفعيلًا لأهداف الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأكد الوزير أن الوزارة أعدّت أجندة ثقافية وفنية ثرية ومتميزة احتفاءً بالشهر الفضيل، تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في جميع أنحاء مصر، إيمانًا بأهمية الثقافة والفنون في تعزيز روح الشهر الكريم ونشر القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن برنامج الفعاليات الرمضانية هذا العام يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية، تتضمن العروض الفنية والموسيقية، الأمسيات الأدبية والشعرية، المعارض التراثية، والعروض المسرحية، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعريفهم بعراقة التراث المصري والقيم النبيلة التي يحملها هذا الشهر المبارك.

وتتضمن أجندة الفعاليات الرمضانية المقدمة من خلال قطاعات الوزارة المتعددة، الآتي:-

- الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا مكثفًا بالقاهرة والمحافظات، احتفالًا بـليالي رمضان الثقافية والفنية، لتقديم مزيج من الأنشطة التي تجمع بين التراث والمعاصرة.

ويأتي هذا البرنامج متضمنًا عددًا من الفعاليات حيث تنطلق عروض فنية متنوعة تشمل الموسيقى العربية والإنشاد الديني والفنون الشعبية، إضافةً إلى عروض التنورة التراثية، والأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال.

إلى جانب العروض الفنية، يزخر البرنامج بأمسيات شعرية، وعروض للسيرة الهلالية، ولقاءات مع كبار الأدباء والمبدعين، بالإضافة إلى الاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك ضمن رؤية الهيئة في تسليط الضوء على رموز الفكر والثقافة.

كما يشمل البرنامج عددًا من الورش الفنية والحرفية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب ورش الحكي والألعاب الشعبية، فضلًا عن المعارض الفنية ومعارض الكتب التي تقدم أحدث الإصدارات، مما يعزز من التنوع الثقافي للفعاليات.

وفيما يخص حجم الأنشطة، تقدم الهيئة أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعًا مركزيًا بالقاهرة والأقاليم، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل، مما يعكس انتشارًا واسعًا للأنشطة الثقافية والفنية.

الأنشطة المركزية بالقاهرة

وعلى صعيد الفعاليات المركزية بالعاصمة، تشهد القاهرة 535 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا تنظمها الإدارات المركزية التابعة للهيئة، وتشمل عددًا من المواقع الثقافية المهمة، حيث يقدم مسرح السامر بالعجوزة، خلال الفترة من 9 حتى 21 رمضان، عروضًا للفنون الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني، مما يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالفنون التراثية.

وفي سياق متصل، تستضيف الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في الفترة من 10 حتى 22 رمضان، برنامج "راوي من بلدنا" (السيرة الهلالية)، إلى جانب حفلات توقيع إصدارات الهيئة، وورش فنية وحرفية، ومسابقات، وعروض فنية، ولقاءات تكريمية للمبدعين الحاصلين على جوائز الدولة، بما يسهم في إبراز الإبداعات الأدبية والفنية.

أما قصر الإبداع الفني بمدينة 6 أكتوبر، فيقدم خلال الفترة من 12 حتى 24 رمضان، ورشًا فنية وحرفية للأطفال، وعروضًا للفنون الشعبية والموسيقى العربية، إلى جانب ورش للحرف التقليدية مثل الطرق على النحاس والخيامية والأرابيسك، وذلك في إطار جهود الهيئة للحفاظ على الحرف التراثية وإحيائها.

وبالتوازي مع ذلك، يستضيف قصر السينما بجاردن سيتي، خلال الفترة من 2 حتى 28 رمضان، عروضًا سينمائية، وورشًا فنية للأطفال، ولقاءات تثقيفية، مما يعزز من دور السينما في التوعية الثقافية والفنية.

وفي إطار اهتمام الهيئة بالفنون الروحية، تنظم مهرجان الطور للإنشاد الديني، والذي يقام في مسرح الطور الصيفي بجنوب سيناء، بمشاركة فرق إنشاد ديني من بورسعيد، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، وفرقة الشيخ العربي للإنشاد الديني، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 20 رمضان، مما يضفي طابعًا روحانيًا على الفعاليات الرمضانية.

برامج الأقاليم الثقافية

ولا تقتصر الفعاليات على القاهرة فحسب، بل تمتد إلى مختلف الأقاليم الثقافية، حيث تشهد المحافظات أنشطة متنوعة تغطي مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، إذ يحتضن إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الذي يشمل محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، مطروح)، 215 فعالية بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، خلال الفترة من 6 حتى 22 رمضان، تشمل العروض الفنية والورش واكتشاف المواهب، مما يسهم في دعم وتنمية المواهب المحلية.

وفي نفس الإطار، يستضيف إقليم شرق الدلتا الثقافي، الذي يضم محافظات (الدقهلية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ)، 462 فعالية في السرادق الثقافي بساحة قصر الزقازيق، خلال الفترة من 9 حتى 20 رمضان، حيث تقدم العروض المسرحية والأمسيات الشعرية وعروض الأراجوز للأطفال وورش الحكي، إلى جانب منفذ لبيع كتب إصدارات الهيئة، مما يعزز من دور الثقافة في خدمة المجتمع.

أما في صعيد مصر، فتشهد فعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات (الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، قنا)، 85 فعالية بكورنيش قنا، خلال الفترة من 10 حتى 20 رمضان، حيث تتنوع الأنشطة بين العروض الفنية والندوات الثقافية وورش صناعة فانوس رمضان، مما يضفي أجواءً رمضانية مميزة.

وفي منطقة القناة وسيناء، يستضيف إقليم القناة وسيناء الثقافي، الذي يضم محافظات (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء)، 83 فعالية بقصر ثقافة بورسعيد، خلال الفترة من 10 حتى 20 رمضان، تتنوع بين العروض الفنية وورش الحرف اليدوية والمحاضرات الثقافية، في إطار دعم الفنون الحرفية والتوعية الثقافية.

وفي الوقت ذاته، يشهد إقليم وسط الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات (أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد)، 148 فعالية بقصر ثقافة أسيوط، خلال الفترة من 10 حتى 21 رمضان، تتنوع بين العروض الفنية والمحاضرات والمسابقات الثقافية، مما يساهم في نشر الثقافة والفنون بالمجتمعات المحلية.

وأخيرًا، يشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الذي يشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، الفيوم، القليوبية، بني سويف)، 112 فعالية بقصر ثقافة روض الفرج، خلال الفترة من 11 حتى 20 رمضان، حيث تتنوع الأنشطة بين العروض الفنية والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، مما يعزز من الدور التنويري للثقافة في العاصمة والمناطق المحيطة.