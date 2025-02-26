"التنمية الثقافية" يقدم عروضا مسرحية في رمضان.. تنطلق بتأبين عامر التوني

كتب- محمد شاكر:

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام 2025م – 1446هـ، والذي تُنظمه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، بالقاهرة والمحافظات والموجهة إلى مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، من خلال عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تُنفذ خلال الشهر الكريم، تفعيلًا لأهداف الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأكد الوزير أن الوزارة أعدّت أجندة ثقافية وفنية ثرية ومتميزة احتفاءً بالشهر الفضيل، تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في جميع أنحاء مصر، إيمانًا بأهمية الثقافة والفنون في تعزيز روح الشهر الكريم ونشر القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن برنامج الفعاليات الرمضانية هذا العام يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية، تتضمن العروض الفنية والموسيقية، الأمسيات الأدبية والشعرية، المعارض التراثية، والعروض المسرحية، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعريفهم بعراقة التراث المصري والقيم النبيلة التي يحملها هذا الشهر المبارك.

وتتضمن أجندة الفعاليات الرمضانية المقدمة من خلال قطاعات الوزارة المتعددة، الآتي:-

- صندوق التنمية الثقافية..

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، تتوزع الفعاليات على عدد من المراكز الثقافية التابعة للصندوق، وتشمل عروضًا مسرحية، وندوات ثقافية، وحفلات موسيقية وإنشادية، إلى جانب ورش فنية وأنشطة للأطفال، وذلك بهدف تعزيز الأجواء الرمضانية وإثراء الحياة الثقافية خلال الشهر الفضيل.

حيث تشهد مراكز الإبداع التابعة للقطاع، تقديم عروض مسرحية متنوعة، حيث تنطلق الفعاليات بتأبين المنشد عامر التوني ،وفعاليات متنوعة منها عرض “البوح” لفريق جوانا في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وعرض “ليالي الشرق” لفريق Soul، إلى جانب مسرحية “الخيط” بالتعاون مع منصة آرت سين، كما يتم تقديم عدد من الندوات الثقافية، منها ندوة “عمارة الأسواق الرمضانية” ببيت المعمار المصري، وندوة “انتصار العزة والكرامة” بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بالتعاون مع الأزهر وبيت العائلة المصرية.

كما ينظم القطاع عددا من الحفلات الفنية لمجموعة من الفرق الموسيقية والمنشدين، مثل حفل الشيخ محمود التهامي بقصر الأمير طاز، التنورة التراثية بقبة الغوري، الفنان علي الهلباوي وفرقته، بالإضافة إلى حفلات لفرق "مجلس الصلاة على النبي"، "حبايبنا"، "زي الهوا"، "راحة الأرواح"، كما تتضمن الفعاليات عروضًا لفرق الشباب والموسيقى التراثية، مثل أوركسترا النور والأمل، وثنائي العود غسان ودينا، وفرقة بصمة للإنشاد الديني.

ويقدم مركز إبداع الطفل "بيت العيني" مجموعة من الورش التفاعلية للأطفال، مثل ورش "الحكي، الأشغال اليدوية، رسم "فانوس رمضان"، الفنون الزخرفية"، كما ينظم بيت السحيمي ورشة "إعداد الممثل" وورشة "فنون العرائس وخيال الظل" ، إلى جانب عروض الأراجوز وخيال الظل.

وبمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ينظم بيت السحيمي صالون "ذاكرة الوطن"، كما يعقد مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية ندوة بعنوان "أحب الأعمال إلى الله في شهر رمضان"، وفي قصر الأمير طاز يقام معرض وندوة بعنوان "حكايات المحروسة" بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، فيما يشهد بيت الشعر العربي صالونًا ثقافيًا بعنوان "ليلة غناء الجنوب".

كما يشهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، افتتاح معرض للخط العربي بالتعاون مع مدرسة الخط العربي، ويستضيف قصر الأمير طاز معرضًا فوتوغرافيًا يستمر حتى 24 رمضان، ويقيم مركز الحرف التقليدية بالفسطاط معرضًا دائمًا لمنتجاته التراثية، التي تشمل الخزف، والنحاس، والخيامية، والحُلي، والنجارة.

ويتيح صندوق التنمية الثقافية، زيارة متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الذهب بشارع الأزهر، ومتحف أم كلثوم بالمنيل، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً، باستثناء يوم الثلاثاء، بأسعار رمزية للزوار المصريين والأجانب.