اتحاد منتجي الدواجن: الطلب يرتفع بنسبة 35% خلال شهر رمضان

كتبت - داليا الظنيني

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الطلب على الدواجن يرتفع بنسبة 35% خلال شهر رمضان مقارنة بالأيام العادية، موضحًا أن دورة الإنتاج الخاصة بالشهر الكريم تعد الأكثر ربحية للمربين، حيث تساعدهم في تعويض الخسائر التي قد يتعرضون لها في دورات تربية أخرى.

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن الاستهلاك اليومي من الدواجن يصل إلى 4 ملايين دجاجة، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار مرتبطة بارتفاع الطلب في هذا التوقيت من العام.

وأوضح أن قطاع الدواجن يعتمد على ست دورات تربية سنويًا، وبعضها قد يتعرض لخسائر، بينما دورة رمضان تتيح للمربين تحقيق أرباح تعوضهم عن تلك الخسائر، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 15% مع اقتراب الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن هناك زيادة في الإنتاج المحلي، حيث لم يتم اللجوء إلى الاستيراد بكميات كبيرة، مؤكدًا أن استقرار أسعار الأعلاف يشجع المربين على الإنتاج. كما كشف عن استيراد 8 ملايين بيضة من تركيا، موضحًا أن هناك توسعًا في زراعة الأعلاف محليًا، باستثناء فول الصويا الذي لا يزال يُستورد بالكامل من الخارج.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن أسعار البيض والدواجن مرشحة للتراجع خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

15 صورة| دليل مواعيد رمضان 2025 "محلات ومترو وسكة حديد وقطار كهربائي"

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

إحياء مدينة الذهب بمنجم السكري والكشف عن معسكر للتعدين منذ 3 آلاف عام

إجراء جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي