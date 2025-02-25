متحدث الحكومة: شركات مصرية مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار السودان

كتبت - داليا الظنيني

كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي مع وزير الخارجية السوداني، والذي تناول جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في السودان.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مستمرة في دعم الشعب السوداني، مشيرًا إلى الدور المنتظر للشركات المصرية في مساعدة السودان بعملية إعادة الإعمار، حيث تم تكليف إحدى الشركات المصرية بتنفيذ أحد المشروعات هناك.

وأضاف أن الحكومة المصرية تدرس احتياجات السودان في ملف إعادة الإعمار، تمهيدًا لتكليف الشركات المصرية المختصة بتنفيذ المشروعات المطلوبة.

وعن ملف سد النهضة الإثيوبي، أكد الحمصاني أن موقف مصر واضح وثابت في الحفاظ على أمنها المائي، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى هذا الملف، لكنه شدد على وجود تنسيق دائم بين وزارتي الري في البلدين، مستذكرًا الاجتماعات السابقة التي جمعت بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان لبحث هذا الملف المشترك.

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