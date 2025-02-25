سمير فرج يعلق على مقترح يائير لابيد: مرفوض من مصر بشكل تام

كتبت - داليا الظنيني:

قال اللواء سمير فرج، الخبير والاستراتيجي، إن مقترح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، لإدارة غزة، مرفوض بشكل كامل من مصر.

وشدد على أن مصر تُصر على أن تكون السيطرة على القطاع للسلطة الفلسطينية.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مقترح لابيد يشمل إلزام مصر بنزع سلاح المقاومة، والإشراف على تشكيل حكومة تكنوقراط، والبدء في إعادة إعمار القطاع، مقابل تسديد ديون مصر البالغة 150 مليار دولار، وهذا مرفوض تماما.

وأضاف أن "القرار المصري لا يُباع ولا يُشترى، وأن القاهرة ترى أن الحل الأمثل يتمثل في تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على القطاع".

وأشار فرج إلى أن هذا المقترح جاء نتيجة فشل إسرائيل في السيطرة على غزة، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يتبنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا المقترح أو يدعمه، نظرًا لعدم توافقه مع المعطيات السياسية الحالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشلت في اتخاذ الخطوات لإيجاد بديل لحركة حماس في قطاع غزة.

وأكد لابيد، أن حكومة نتنياهو لا تقدم أي حلول وليس لديها أي تصور لليوم التالي للحرب في غزة.

وزعم لابيد، أن الحكومة المصرية تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن هذه مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل لأن مصر شريك استراتيجي لها، موضحا أن قوة مصر واستقرارها وازدهارها في مصلحة الجميع حتى لا تسقط في يد الإخوان المسلمين مرة أخرى.

واقترح لابيد، أن تتحمل مصر مسؤولية إدارة غزة لمدة تتراوح بين 8 سنوات إلى 15 عامًا مقابل شطب الديون الخارجية، لافتا إلى أنه وفقا للاقتراح ستعمل مصر على منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة والقضاء الأنفاق و بنية "الإرهاب" في القطاع.

وأشار لابيد، إلى أنه سيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، مشددا على أن نزع السلاح شرط أساسي لإعادة إعمار قطاع غزة.