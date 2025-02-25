الرئيس السيسي يدعو بالشفاء العاجل لبابا الفاتيكان بعد وعكته الصحية

القاهرة - مصراوي:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أصدق تمنياته بالشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "أتوجه بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إثر الوعكة الصحية التي ألمت بقداسته، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يمنح قداسته الشفاء والصحة والعافية، وأن يعود سالماً إلى الملايين من محبيه ليواصل رسالته النبيلة في تعزيز قيم المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب".

وأعلن الفاتيكان، مساء الثلاثاء، أن البابا فرنسيس، الذي يتلقى العلاج في المستشفى إثر التهاب رئوي، لا يزال في حالة صحية حرجة لكنها مستقرة، بحسب "فرانس برس".

وجرى نقل البابا فرنسيس، إلى مستشفى جيميلي في روما في 14 فبراير بسبب صعوبات في التنفس، ومع مرور الأيام، تراجعت حالته الصحية.

وقال الفاتيكان، إن البابا فرانسيس الذي يرقد في حالة حرجة بالمستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، حصل على قسط جيد من الراحة الليلة الماضية.

ووصف الفاتيكان العدوى التي يعاني منها البابا البالغ من العمر 88 عاما بأنها "معقدة".