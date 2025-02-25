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"الأعلى للإعلام" يستكمل جلساته النقاشية حول سبل تطوير الإعلام المصري

09:39 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب- عمرو صلاح:
استكمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، جلساته النقاشية حول سبل تطوير الإعلام المصري، بحضور د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس أسامة الشيخ، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

شارك في الجلسة النقاشية عدد من عمداء وأساتذة كليات الإعلام بمختلف الجامعات المصرية.

ناقش الحضور الرؤية الأخيرة لبرنامج «تدريب وتطوير المهارات والقدرات للعاملين في مجال الإعلام»، الذي وضعته الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتخذ من رؤية مصر 2030 نهجًا لرسم خططه وبرامجه التدريبية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تأهيل وتدريب الشباب في المجالات كافة.

وأوضح الحضور أهمية تدريب الكوادر الإعلامية والصحفية باعتبارهم «حجر الزاوية» الذي يعول عليه في عملية النهوض بالرسالة الإعلامية ومواكبة معطيات التطورات التكنولوجية الراهنة وتعزيز الأداء المهني، وكذلك الوصول إلى إعلام يتمتع بالمصداقية والموضوعية ويكون له قدرة كبيرة على التأثير، ومناقشة القضايا التي تهم الرأي العام.

جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة سبل التطوير ومستقبل الإعلام سواء من حيث المحتوى وصناعة الإعلام، بحضور الأكاديميين وخبراء وأساتذة الإعلام ورؤساء القنوات ومقدمي البرامج والمفكرين والأدباء والمتخصصين.

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الأعلى للإعلام خالد عبدالعزيز تطوير الإعلام المصري
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