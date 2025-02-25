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18 صورة.. افتتاح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة

09:29 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
  • عرض 18 صورة
    معرض ''أيادي مصر'' للحرف اليدوية والتراثية بالجيزة
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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- نادر نبيل:

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، الذي يسلط الضوء على المنتجات التقليدية التي تشتهر بها قرى المحافظة.

ويأتي المعرض بالتعاون مع منصة "أيادي مصر"، بهدف دعم الحرفيين وتعزيز الصناعات التراثية.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل السجاد، والخزف، والفخار، إلى جانب العديد من الحرف اليدوية الأخرى التي تميز محافظة الجيزة، بالإضافة إلى منتجات من محافظات مصرية ودول عربية وأجنبية.

ويستمر المعرض لمدة يومين، خلال الفترة من 25 إلى 26 فبراير 2025، ليتيح للزوار فرصة الاطلاع على إبداعات الحرفيين واقتناء المنتجات التراثية الفريدة.

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معرض أيادي مصر الحرف اليدوية والتراثية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منصة أيادي مصر
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