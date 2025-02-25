"القومي للمرأة" يشارك في النسخة الثالثة من مؤتمر "Science, She Says"

كتبت - نور العمروسي

شارك المجلس القومي للمرأة في النسخة الثالثة من مؤتمر Science, She Says، الذي نظمته سفارة إيطاليا بالقاهرة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم.

وألقت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس، كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت خلالها على الدور البارز للمرأة في العلوم، مشيرةً إلى العديد من السيدات اللاتي حصلن على جوائز نوبل في مجالات علمية مختلفة مثل الفيزياء والكيمياء والطب، ما يجعلهن مصدر فخر وإلهام.

كما شددت على أهمية دور المرأة كعالمة وباحثة علمية في تطوير حلول ابتكارية تأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة في مختلف المجالات، لافتةً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تركز على محاور الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والشمول المالي منذ عام 2017. كما أشارت إلى مبادرات المجلس التوعوية حول التكنولوجيا والابتكار، ومنها تطبيق "تحويشة" الإلكتروني.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، حيث يضم لجنة متخصصة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في هذه المجالات ودعم تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات تخدم المجتمع.

كما سلطت الضوء على مبادرة "عالمات النيل", التي أطلقها المجلس لتسليط الضوء على إسهامات العالمات المصريات في مختلف التخصصات العلمية، مؤكدةً أن المجلس يسعى لتوفير بيئة داعمة للباحثات المصريات، ما ينعكس إيجابيًا على التمكين الاقتصادي للمرأة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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