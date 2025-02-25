خلال ساعات.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن حزمة الحماية الاجتماعية

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر مستجدات مناقشة الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تعكف الحكومة على إعدادها قبل شهر رمضان الكريم.

وقال "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة: "نأمل أن يتم الانتهاء من الحزمة الاجتماعية خلال الساعات المقبلة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة بعد اعتمادها من الرئيس السيسي.

وأوضح "الحمصاني" أن الحزمة الاجتماعية ستتضمن دعما موجها لشقين؛ الأول الأسر الأولى بالرعاية وتكافل وكرامة، والثاني يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.

وأشار إلى أن الشق الذي يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات سيبدأ تطبيقه مع العام المالي الجديد بداية من شهر يوليو المقبل.

وأكد الحمصاني أنَّ هناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة.

اقرأ أيضًا:

15 صورة| دليل مواعيد رمضان 2025 "محلات ومترو وسكة حديد وقطار كهربائي"





رسميًا.. الحكومة تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير



