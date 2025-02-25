هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت - داليا الظنيني:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول تأثير التبرج على صحة الصيام، موضحًا أن التبرج من الذنوب، لكنه لا يُبطل الصيام ولا يؤثر عليه بشكل مباشر.

وأضاف عثمان، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الصيام عبادة لها شروطها، والتبرج يعد من الذنوب التي يجب على المسلم أن يتجنبها، لكنه لا يُفسد الصيام.

وأشار إلى أن شهر رمضان يُعد فرصة عظيمة للمسلم للالتزام بالطاعة والابتعاد عن المعاصي، مؤكدًا أن الاحتشام والحياء من الصفات التي ينبغي على المرأة التحلي بها، خاصة في هذا الشهر الفضيل، لما لذلك من أثر في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وأكد أمين الفتوى أن التزام المرأة بالحجاب من أعظم الطاعات التي يجب أن يسعى إليها المؤمن، خاصة خلال شهر رمضان، مشددًا على أن الصيام يُعزز الإرادة ويعين على الالتزام بالعبادات والعادات الحسنة، ومنها الحجاب.

وتابع: "الله سبحانه وتعالى يريد لعباده الصلاح، ورمضان بمثابة مدرسة لتغيير العادات السيئة، كما أن الصيام يساعد في تقوية الإرادة والتحلي بالأخلاق الحميدة، مما يجعل هذا الشهر فرصة عظيمة للتوبة والإصلاح والالتزام بالعبادات كالصلاة والحجاب."

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