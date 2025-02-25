كرم جبر نائبًا لرئيس حزب الوعي ورئيسًا لمركز الدراسات

كتب - عمرو صالح

أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي كرم جبر نائبًا لرئيس الحزب، ورئيسًا لمركز دراسات الحزب، وعضوًا بالهيئة العليا.

ويُعد كرم جبر أحد أبرز الكتاب الصحفيين في مصر، حيث شغل سابقًا منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، وعمل بها صحفيًا لأكثر من ثلاثين عامًا، إلى جانب عمله في عدد من المطبوعات المصرية والعربية.

اقرأ أيضًا:

15 صورة| دليل مواعيد رمضان 2025 "محلات ومترو وسكة حديد وقطار كهربائي"

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

إحياء مدينة الذهب بمنجم السكري والكشف عن معسكر للتعدين منذ 3 آلاف عام

إجراء جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي