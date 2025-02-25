رئيس الوزراء: الشركات المصرية مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار السودان

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي يوسف الشريف، وزير خارجية السودان، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية، مُعربًا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في السودان، بما يُسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان الشقيق.

وأشار مدبولي إلى أن مصر حرصت على تقديم مختلف صور الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري.

كما أكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع في البلد الشقيق في أقرب فرصة مُمكنة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر رحّبت بالأشقاء السودانيين، مؤكدًا عُمق العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، قائلًا إن العلاقة بين البلدين كالجسد الواحد.

بدوره، أعرب وزير خارجية السودان عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له، وتطلعه للتعاون مع الشركات المصرية للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، موضحاً أنه تم اختيار شركة مصرية بالفعل للعمل على تنفيذ أول مشروع لإعادة الإعمار، ومؤكدًا تطلعه لاستقبال مسئولين مصريين للتنسيق المشترك في هذا الصدد.

كما أشاد وزير خارجية السودان بالتعاون القائم بين الجانبين على مختلف المستويات، مستعرضاً جهود الحكومة السودانية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وخلال اللقاء، أشار السفير السوداني إلى اعتزام السفارة السودانية تنظيم فعالية لتوجيه الشكر لمصر على دعمها للسودان خلال شهر إبريل المقبل.

كما ناقش الاجتماع سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

اقرأ أيضًا:

15 صورة| دليل مواعيد رمضان 2025 "محلات ومترو وسكة حديد وقطار كهربائي"

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

إحياء مدينة الذهب بمنجم السكري والكشف عن معسكر للتعدين منذ 3 آلاف عام

إجراء جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي