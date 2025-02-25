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رئيس الوزراء يلتقى وزير خارجية السودان

07:19 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- محمد سامي:

التقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، علي الشريف، وزير الخارجية السوداني.

أمس قال وزير الخارجية السوداني على الشريف، إنَّ مصر تواصل تقديم الدعم لبلاده منذ بداية الأزمة بها.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم المصري يتلخص في تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن أمن السودان هو أمن مصر والعكس كذلك.

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الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزير خارجية السودان أمن السودان هو أمن مصر
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