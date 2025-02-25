بداية التحسن.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان رسمي)

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القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 18 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 19 09

دمنهور 18 10

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 09

المنصورة 17 09

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 17 08

دمياط 15 09

بورسعيد 17 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 09

العريش 18 06

رفح 17 05

رأس سدر 17 07

نخل 14 01

كاترين 14 00

الطور 21 12

طابا 17 07

شرم الشيخ 22 12

الإسكندرية 19 10

العلمين 18 09

مطروح 18 09

السلوم 18 09

سيوة 16 05

رأس غارب 19 12

الغردقة 21 11

سفاجا 21 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 15

حلايب 21 17

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 21 17

الفيوم 17 08

بني سويف 18 08

المنيا 19 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 09

قنا 22 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 10

الوادي الجديد 20 08

أبوسمبل 24 11

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