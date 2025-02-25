إجراء جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع اللواء أشرف حسني، مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد رضا محمد، مدير إدارة المساحة العسكرية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء على مستوى جميع المحافظات في إطار تنسيق الجهود المشتركة لكل جهات الدولة المعنية في هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الربط بين منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء وآليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط لدفع جهود العمل الحالية ووتيرة الأداء في تلك الملفات والمنظومات الثلاث خلال الفترة القادمة في إطار التيسيرات التي أقرتها الدولة بما يساهم في سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح وسرعة التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وكذلك تسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين وتحقيق التكامل بين المنظومات الثلاث.

كما شهد اللقاء الاتفاق على ربط منظومة المتغيرات المكانية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاع حالات المتغيرات المكانية والاستفادة من الصور الفضائية لمنظومة المتغيرات لصالح منظومتي التصالح والتقنين.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية التصدي في المهد لحالات التعدي على الأراضي الزراعية التي يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأشارت منال عوض، إلى حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية سرعة إنجاز العمل في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء.

وأوضحت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات، مطالبة بالتعاون جميعًا لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بتلك الملفات ونسب الإنجاز التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفة دورية.

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