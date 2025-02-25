نائب: الحد الأدنى للأجور "حبر على ورق"

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أشرف الشبراوي موافقته على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، لكنه انتقد عدم تفعيل الحد الأدنى للأجور، قائلًا إنه لا يزال مجرد "حبر على ورق".

مناقشات البرلمان حول قانون العمل

جاءت تصريحات النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون الجديد.

انتقادات لتطبيق الحد الأدنى للأجور

من جانبه، أعلن النائب علي بدر تأييده لمشروع القانون، مشيدًا بالدور الذي قامت به لجنة القوى العاملة في المناقشات، لكنه أشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ما زال غائبًا عن بعض الوزارات حتى الآن.

وأضاف بدر: "العامل المصري ينتج بجدية، ويحتاج إلى الحفاظ على حقوقه، ويجب أن يكون هناك برنامج شامل لدعم العمال في القطاعين العام والخاص، ولا بد من برامج تدريبية حقيقية لتأهيل العمال وتطوير مهاراتهم".

مطالب برلمانية لضمان حقوق العمال

في ضوء هذه المناقشات، دعا عدد من النواب إلى تفعيل الحد الأدنى للأجور بشكل حقيقي، وضمان التزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيقه، إلى جانب توفير برامج تدريبية تحسّن بيئة العمل وتعزز الإنتاجية.

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