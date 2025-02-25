نائبة تنتقد غياب وزير العمل عن مناقشة مشروع قانون العمل في البرلمان

كتب- نشأت علي:

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، غياب وزير العمل عن المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العمل الجديد، خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة.

جاءت انتقادات النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون.

وأعربت النائبة عن استنكارها لغياب الوزير عن هذه المناقشات، خاصة بعد إدخال تعديلات جوهرية على القانون المقترح.

مزايا مشروع القانون الجديد

أشارت النائبة إلى أن من أبرز مميزات القانون الجديد:

- إلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم لإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي.

- إلغاء الاستقالة المسبقة، مما يضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة في التعاقد بين العامل وصاحب العمل.

مطالب لحل مشكلات العمالة في القطاع الخاص

طالبت النائبة وزارة العمل بالتدخل لحل مشكلة العمالة غير المباشرة، التي تعتمد فيها بعض الشركات الخاصة على شركات أخرى لتوفير العمالة للقيام بأعمال تكميلية، وهو نظام قد يؤثر على حقوق العمال واستقرارهم الوظيفي.

وأكدت ضرورة إيجاد حلول تنظيمية تحمي حقوق العاملين في هذه الشركات، بما يتوافق مع مبادئ الحماية الاجتماعية والعدالة في بيئة العمل.

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