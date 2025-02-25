رئيس لجنة القوى العاملة يستعرض مشروع قانون العمل الجديد

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

رؤية جديدة تحقق التوازن

أكد "عبد الفضيل"، أن مشروع القانون يأتي برؤية حديثة تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على التوازن بين الطرفين، بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها مصر في البنية التحتية وقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، إلى جانب دوره في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص.

أهداف القانون الجديد

يرتكز مشروع القانون على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة بين العاملين وأصحاب العمل، بهدف:

- حماية حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

- تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، بعد عزوفهم عنه في الفترات الماضية.

- تقليل فجوة المهارات من خلال التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مزايا رئيسية في مشروع القانون

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة مزايا جوهرية، أبرزها:

- إلغاء استمارة 6 التي كان يتم توقيعها مسبقًا من قبل العمال.

- حظر الفصل التعسفي، مما يمنح العمال حماية قانونية أكبر.

- إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة، لتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية.

- تأسيس صندوق آخر يقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين.

- تحسين أوضاع المرأة العاملة، من خلال زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا، وتعزيز حقوق العمال، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العمل المصري.

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